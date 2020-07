SM – Conte-Inter, rottura possibilità concreta: ma niente esonero. E gli indizi portano a…

Antonio Conte e l’Inter, il rapporto non è più solido come qualche mese fa. Lo riporta anche SportMediaset, che spiega che qualcosa si è rotto, in campo e anche fuori, dove la tensione dei rapporti tra il tecnico e la società è crescente. La rottura totale resta una possibilità concreta, se ne parlerà dopo l’Europa League. L’ipotesi esonero resta remota, sopratutto per questioni meramente economiche: l’Inter dovrà infatti sborsare circa 35 milioni al netto dello staff nelle prossime due stagioni. Sarebbe diverso se il divorzio fosse consensuale e se fosse lo stesso Conte a fare un passo indietro: ma dipenderà dalle sue richieste e dalla volontà di Suning di accontentarlo. Il piano B ancora non c’è, ma tutti gli indizi portano a Massimiliano Allegri, che per tornare in panchina preferirebbe di gran lunga restare in Italia.