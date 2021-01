Conte, due scelte decisive. Futuro Inter segnato: “Nel 2019 nessuno si è accorto che lui…”

La Gazzetta dello Sport di oggi esalta alcune scelte di Conte che, a conti fatti, si sono rivelate decisive per il presente e il futuro dell’Inter. Due scelte che hanno due nomi precisi: Barella e Bastoni.

Scrive la rosea:

“Barella (…). Si può solo aggiungere che se oggi Nicolò è all’Inter e non alla Roma, lo si deve alla marcatura asfissiante e nei comportamenti da vero… stalker di Conte, due estati fa. C’è la firma di Antonio su Barella, c’è ancor di più su Bastoni,

portato a livelli assoluti, plasmato e messo in consegna per Roberto Mancini. Conte l’aveva intuito subito: nell’estate 2019, quando tutti guardavano Godin, lui volgeva lo sguardo ad Alessandro“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)