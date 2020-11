Inter, Conte: “Faremo una grande partita: ecco come possiamo giocarcela. Il problema di Sanchez…”

Alla vigilia della sfida contro il Real Madrid, nel quarto turno della fase a gironi di Champions League, l’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha presentato il match in esclusiva ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le parole del tecnico nerazzurro, intervenuto dopo la consueta conferenza stampa pre-gara:

“Affronteremo una squadra molto forte. All’andata abbiamo visto che ce la possiamo giocare con le nostre armi, riuscendo ad essere più attenti e concentrati. Sono convinto che faremo una grande partita. Ho sempre parlato dell’importanza di aumentare le responsabilità da parte di tutti. Possiamo e dobbiamo migliorare. C’è stata troppa discontinuità: una squadra che vuole ambire ad essere competitiva non ci si può permettere di andare sotto di due gol e fare partite da saliscendi. Le grandi squadre hanno stabilità e i nostri avversari la devono sentire”.

Conte ha parlato anche di Alexis Sanchez: “Per caratteristiche e per evoluzione è diventato più trequartista che attaccante. Il problema è che di trequartisti e centrocampisti offensivi ne abbiamo tanti e si va a sommare in un ruolo dove c’è abbondanza. Magari siamo più lacunosi in più altre caratteristiche. Sanchez sappiamo che può entrare per sparigliare le carte. Dietro le punte è più efficace perché è più imprevedibile. Ora è meno punta di Lautaro e Lukaku, ma più fare sia una cosa che un’altra. Può entrare a gara in corso per renderci più offensivi, come successo col Torino”.