Gds – Inter, Conte ha trovato la soluzione: ora c’è un problema per gli avversari

Contro il Cagliari Antonio Conte ha cambiato assetto alla sua Inter. Nel secondo tempo della gara contro la squadra Di Francesco, il tecnico nerazzurro è passato alla difesa a quattro togliendo alcune certezze agli avversari.

“E il problema è per gli avversari, che dovranno trovare nuove vie per fermare Lukaku e compagni. Un esempio pratico? Domenica a Cagliari Di Francesco, quando ancora era avanti 1-0, ha provato a mettersi a specchio con una difesa a tre per parare i colpi di Lukaku e compagni. Ma a quel punto Conte ha risposto giocandosi il piano B, aumentando i giri del motore. Soluzione trovata. E soluzione da riproporre, perché non sempre si può andare a dama al primo colpo, sbloccando il risultato e viaggiando sulle ali del 3-5-2“, spiega la Gazzetta dello Sport.

(Gazzetta dello Sport)