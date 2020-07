TS – Inter, a Suning non sono piaciute certe parole di Conte: scontro sempre in agguato

“Il secondo posto conta poco, significa essere il primo dei perdenti“. Le dichiarazioni di Antonio Conte al termine della sfida contro la Fiorentina non sono piaciute alla proprietà dell’Inter. “Chi arriva secondo sarà anche il primo dei perdenti ma, banalizzando il concetto, sempre meglio essere il primo dei perdenti che non il secondo, oppure il terzo (sempre dei perdenti)” scrive Tuttosport.

Per l’allenatore leccese non esistono le sfumature e, secondo il quotidiano, con queste premesse lo scontro o la frizione è sempre in agguato. Ora, però, bisognerà capire come si comporterà Conte – a partire dalla sfida di stasera a Marassi contro il Genoa – nelle ultime tre uscite di campionato, dopo le lamentele in conferenza stampa sugli impegni ravvicinati in vista dell’Europa League e la sfida del 5 agosto contro il Getafe.