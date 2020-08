Inter-Bayer, Conte ha parlato alla squadra e ha svelato il segreto: “E’ probabile che…”

Compattezza. E’ questo il segreto per battere l’avversario di questa sera. La parola d’ordine indicata da Antonio Conte alla squadra a poche ore dalla sfida dei quarti di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’allenatore dell’Inter è consapevole, anche dopo aver rivisto le partite della Juventus contro i tedeschi nei gironi di Champions, che la difesa delle Aspirine prima o poi possa concedere delle occasioni ai suoi ragazzi, che però dovranno essere bravi a non lasciare troppi spazi. Scrive il quotidiano:

“Non si fa peccato a pensare che Antonio Conte abbia visto e rivisto pure le due partite giocate in Champions dalla Juve contro il Bayer (…). Lì la Juve ha fatto quanto chiesto da Conte alla sua di squadra: è rimasta compatta, nella consapevolezza che la fase difensiva del Bayer, prima o poi l’occasione la concede (…). L’ex ct che stasera ha l’occasione di riportare l’Inter in una semifinale di Coppa a dieci anni dal Triplete (per la Coppa Uefa/Europa League, bisogna invece risalire alla semifinale persa da Hector Cuper nel 2002 con il Feyenoord). Anche per Conte sarebbe un’altra medaglietta nel suo curriculum”.

(Fonte: Tuttosport)