Inter, Conte può tagliare due nomi a sorpresa a fine anno: pronti i ricambi

Il mercato estivo dell’Inter non ruoterà solo intorno al nome di Lautaro Martinez. Anche in altre zone del campo ci saranno cambiamenti. Volti nuovi, sottolinea Tuttosport, “arriveranno anche sulle fasce dove solo Candreva, Young e D’Ambrosio sono certi di restare, visto che Moses e Biraghi sono in prestito con diritto di riscatto”.

Entrambi, quindi, dovranno convincere Conte da qui a fine anno. Altrimenti saranno rispediti al mittente, leggasi Fiorentina e Chelsea.

“Servirà un salto di qualità per ridurre ulteriormente la differenza con le migliori d’Europa. In particolare a sinistra si tornerà alla carica per Marcos Alonso o Emerson del Chelsea, senza dimenticare Kostic dell’Eitrancht Francoforte, anche se il serbo in questa stagione è tornato a giocare da ala in un 4-2-3-1”, scrive ancora Tuttosport.