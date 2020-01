Conte: “Temevo questa partita, dobbiamo considerarci soddisfatti. Non dimentichiamo…”

Antonio Conte ha commentato la partita dell’Inter contro l’Atalanta: “Risposte molto positive perché dobbiamo riconoscere che oggi abbiamo affrontato una grande squadra e che ha iniziato un percorso con Gasperini aggiungendo ogni anno giocatori forti fisicamente, che rispecchiano l’idea dell’allenatore. Oggi l’Atalanta è da considerare una grande squadra che darà fastidio a tutti. Dobbiamo considerarci molto soddisfatti, nonostante anche oggi la difficoltà di avere 4 giocatori fuori: alcuni squalificati, poi D’Ambrosio e Vecino che aveva questo problemino al polpaccio. Ma abbiamo retto botta. La strada tracciata è questa, dobbiamo continuare e avere riferimento sull’intensità e la voglia di aggredire. L’abbiamo fatto per gran parte della gara, loro sono stati bravi. Quando stai vincendo subentra un po’ il fatto di difendere il risultato. Sono molto contento, temevo in maniera particolare questa partita e nutrivo grande rispetto. Faccio l’esempio di Gasperini all’Atalanta che negli anni ha inserito gente forte che fa dell’intensità fisica e tecnica la propria arma. Noi lavoriamo solo da cinque mesi e mezzo. Alcune situazioni sono cambiate, non dimentichiamo che stiamo cercando di ricostruire e di essere credibili quest’anno per cercare di stare lì e combattere. Di far sì che il campionato non finisca a dicembre. Questo è l’obiettivo dell’Inter, della Lazio e della stessa Atalanta. Darà fastidio a tutti questa Atalanta, da qui ai prossimi anni”.

(Inter TV)