Biasin: “Conte, grazie a Marotta la tregua sta diventando pace. Ho sbagliato in pieno su…”

L’Europa League per ricompattare l’Inter. Dopo la sfuriata di Antonio Conte, il gruppo ha reagito con grande unità di intenti. E ancora una volta, importante è stato il lavoro diplomatico di Beppe Marotta.

“Dopo le dichiarazioni di Conte post Atalanta è intervenuto Marotta per siglare una specie di tregua che ora, anche grazie ai buoni risultati, si sta trasformando in una vera e propria pace. Conte ha costruito un gruppo, selezionando i giocatori uno per uno, di professionisti prima ancora che calciatori. Non è un caso che durante l’anno nessuno si sia lamentato se non giocava”, ha commentato Fabrizio Biasin su Radio 24.

IL MEA CULPA

“Su Lukaku ho sbagliato tutta la linea ad avere dei dubbi la scorsa estate: è bravissimo in campo e fuori dal campo e non ho mai visto un giocatore così forte spalle alla porta”