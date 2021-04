Inter, Conte sa già la verità su Suning: “Ma per restare farà a Zhang questa richiesta”

A fine stagione ci sarà il tanto atteso confronto tra Antonio Conte, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Steven Zhang, presidente dell'Inter

A fine stagione ci sarà il tanto atteso confronto tra Antonio Conte, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Steven Zhang, presidente dell'Inter . Allenatore e dirigenza, infatti, chiedono alla proprietà chiarezza sui programmi futuri, per non disperdere il vantaggio accumulato in questa stagione che, con ogni probabilità, si concluderà con il 19° scudetto della storia nerazzurra. Come scrive calciomercato.com, però, Conte sa bene quali siano le difficoltà di questo momento storico, ribadite anche da Beppe Marotta prima del fischio d'inizio del match. Dunque, scrive calciomercato.com, Conte si presenterà all'incontro già conscio che non sarà un mercato sfavillante. Ma è pronto comunque a fare una richiesta ben precisa alla proprietà:

"L’assenza della proprietà dai posti di comando è una cosa che non è mai andata giù all’allenatore nerazzurra, che vorrà anche capire se Suning è pronta a vendere o se resteranno a controllo della società. E poi c’è l’argomento più caldo, quello che davvero potrebbe far pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra: l’Inter riuscirà a non smantellare la rosa o sarà ridimensionamento sotto tutti i punti di vista? Perché se da un lato il tecnico potrebbe accettare un mercato in entrata ridotto al lumicino, dall’altro lato non prende in considerazione l’idea di perdere i pezzi pregiati. Insomma, no allo smantellamento della squadra", scrive calciomercato.com.