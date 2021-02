Sky – Inter, in allenamento messaggio chiaro da Conte ai suoi. Dalla sua voce…

L'allenatore nerazzurro si è fatto sentire con i suoi alla ripresa ad Appiano: non vuole distrazioni

"A centrocampo si giocano una maglia da titolare Eriksen e Vidal, ma possono entrare in gioco anche Gagliardini e Vecino dato gli impegni ravvicinati, con tre partite in otto giorni. Grande attenzione al Genoa, si poteva sentire anche dalla voce di Conte in allenamento, perché è un avversario che sta facendo bene", ha spiegato l'inviato alla Pinetina. La gara per l'allenatore nerazzurro non è da sottovalutare e serve grande impegno per non sprecare quanto fatto nel derby vinto dalla sua squadra in maniera piuttosto netta.