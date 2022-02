Conte: “Volevo Kulusevski all’Inter, ma lo prese Paratici. Ci provò pure per Lukaku”

Le parole del tecnico: "Paratici ha provato a prendere Lukaku per la Juventus perché sapeva benissimo che mi piaceva"

Intervenuto ai microfoni dell'Evening Standard, Antonio Conte , ex tecnico dell'Inter oggi al Tottenham, ha parlato così di Dejan Kulusevski, svelando anche un retroscena di mercato ai tempi del club nerazzurro: "Kulusevski non mi ha sorpreso. Paratici ha provato a prendere Lukaku per la Juventus perché sapeva benissimo che mi piaceva e lo volevo nella mia squadra. È stato lo stesso per Kulusevski. Lui lo voleva non per rafforzare la Juventus, ma per danneggiare me. Ma in quel momento forse la Juventus era più forte di noi sul mercato.

Quando vai a ingaggiare giocatori qui in Inghilterra, devi controllare molti aspetti. Continuo a ripeterlo, perché questa è la massima serie ed è molto difficile da giocare. Non è per tutti, questo campionato. Se giochi in questo campionato, puoi giocare in tutti i campionati. Ma non significa che se giochi in un altro campionato, puoi venire qui a giocare. Penso che dobbiamo prestare grande attenzione agli acquisti. Bentancur e Kulusevski sono due buoni acquisti, due buone prospettive per la filosofia del club. Due buoni giocatori da far crescere, ma che sono anche pronti per aiutarci".