Biasin: “Se Zhang smantella, via Conte e dirigenza. Ma scenario probabile è un altro”

Andrà in scena ad Appiano Gentile il tanto atteso summit tra i vertici tecnici e societari nerazzurri: novità in arrivo

"Nella giornata di oggi, alle 18 orario di Appiano Gentile e salvo spostamenti dell'ultima ora, è in programma la, definiamola "resa dei conti" tra Antonio Conte e proprietà. Anzi no, non è vero: non sarà solo Conte vs. Zhang ma Conte e dirigenza tutta vs. proprietà. Scritta così pare una guerra, in realtà si tratta solo di scoprire le carte: il tecnico (ma anche Marotta e pure Ausilio e anche Antonello) chiederanno al presidente Steven di chiarire quali sono i piani per la prossima stagione, che deve ancora iniziare ma in realtà è già iniziata (acquisti e cessioni non si possono improvvisare)".