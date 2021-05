Conte-Zhang, summit a fine stagione. Inter in attesa del prestito: stallo stipendi

L'incontro tra il tecnico e il presidente avverrà solamente al termine del campionato: attesa in casa nerazzurra

Ancora una volta Antonio Conte non si presenterà davanti ai giornalisti: il tecnico dell'Inter, in accordo con la società, prosegue nel suo silenzio, al fine di evitare domande non richieste sul futuro suo e del club. Questo argomento, come ricorda il Corriere dello Sport, verrà affrontato solamente a fine stagione: "Continua il silenzio di Antonio Conte. Anzi, il tecnico di Lecce oggi parlerà a Inter tv, ma solo del match contro la Juventus. Non di altro. Per questo, come era successo sia prima che dopo la sfida contro la Roma, ma pure prima della gara contro la Samp, non si era presentato in sala stampa".