UFFICIALE – Coppa Italia, orari semifinali: quando e dove vedere Inter-Milan

La Lega Serie A ha ufficializzato la data dell'incontro tra le due milanesi e dell'altra sfida tra Juventus e Fiorentina

Subito dopo Pasqua altro derby di Milano in programma. Inter e Milan si sfideranno al Meazza nella semifinale di ritorno di Coppa Italia dopo l'andata terminata 1-1. In questi minuti la Lega ha ufficializzato l'orario del match (vale ancora la regola del gol in trasferta) e la copertura televisiva: