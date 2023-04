Cori razzisti a Lukaku, sospesa la squalifica di un turno alla curva della Juve

La prima sezione della Corte Sportiva d'Appello della Figc ha sospeso la chiusura del primo anello della tribuna Sud dell'Allianz Arena della Juventus in occasione della partita con il Napoli in programa il 23 aprile. La Corte ha "rinviato alle Sezioni Unite la cognizione del reclamo" presentato dalla società bianconera contro la sanzione che era stata inflitta per i cori razzisti nei confronti di Romelu Lukaku al termine della partita di Coppa Italia con l'Inter del 4 aprile. Il giudice sportivo aveva deciso di chiudere per un turno la parte più calda della curva dello Stadium.