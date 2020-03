Coronavirus, membri staff Ajax in quarantena: c’è anche Poulsen. In El hanno appena affrontato il Getafe

Nel mezzo dell’emergenza sanitaria mondiale dovuta al diffondersi del coronavirus, arriva una notizia preoccupante per l’Ajax e per il mondo del calcio. Come riportato in Olanda dal Teleegraf, infatti, Christian Poulsen (ex centrocampista danese) e altri due membri dello staff medico a disposizione di ten Haag sono stati messi in quarantena fino al 13 marzo.

La misura preventiva è stata adottata dopo che i tre si erano recati a una festa di compleanno a cui era presente una persona poi risultata positiva al test del coronavirus.

“È vero che a casa ci sono tre membri dello staff in forma preventiva“, ha affermato il portavoce dell’Ajax, Miel Brinkhuis. Il dirigente ha aggiunto: “Se la situazione rimarrà questa, i nostri tesserati torneranno a lavorare per l’Ajax a partire da venerdì prossimo“. Ora c’è comunque grande apprensione, anche perché solo qualche giorno fa proprio l’Ajax ha affrontato nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League il Getafe, prossimo avversario dell’Inter. Il coronavirus torna a spaventare il calcio.

(Fonte: telegraaf.nl)