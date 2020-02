Coronavirus, l’Inter fa uno strappo alla sua regola per il derby: ecco il piano di rimborsi

Il coronavirus cambia le regole dell’Inter per quanto riguarda i biglietti. La società nerazzurra, infatti, ha deciso di fare uno strappo alla regola vista l’eccezionalità della situazione. L’epidemia costringerà i tifosi cinesi a non recarsi allo stadio e coloro che avevano acquistato il biglietto per il derby saranno impossibilitati a recarsi a San Siro.

“Proprio per venire incontro alle esigenze dei tifosi cinesi, l’Inter ha istituito un canale dedicato per rimborsare i tagliandi, rimborso che ovviamente si applicherà solo ed esclusivamente ai tifosi residenti in Cina che non potranno viaggiare a causa dello stato di emergenza.

Una concessione straordinaria (come del resto sono straordinarie le circostanze che la richiedono) alla politica societaria dell’Inter che, solitamente, prevede che i biglietti possano essere solamente trasferiti ad altra persona, senza però essere rimborsati”.

(Tuttosport)