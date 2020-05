Coronavirus, speranza per ristoranti e parrucchieri: potrebbero riaprire prima. Conte conferma: le date

Bar, ristoranti, estetisti, barbieri e parrucchieri potrebbero riaprire prima del primo giugno. Se dal 4 all’11 maggio, specifica Repubblica, il fattore R0 sarà sotto controllo sarà possibile progettare una ripartenza differenziata già dal 18 maggio. E nelle zone meno colpite dall’epidemia, potrebbero riprendere parrucchieri, estetisti, bar e ristoranti.

La conferma, poi, è arrivata dallo stesso premier Conte in un post su Facebook.

“Ho percepito tutta la passione di Tonino per il suo salone di barbiere, aperto a Potenza nel 1978, l’attaccamento agli attrezzi del mestiere: le forbici, il rasoio. Sono sicuro che, con il rispetto delle regole adottate, in alcuni territori si potrà rallentare notevolmente la curva del contagio. E attività come la sua potrebbero rialzare prima del previsto la saracinesca: se abbassiamo il rischio di contrarre il virus e rispettiamo i protocolli di sicurezza, tanti clienti torneranno a tagliarsi i capelli senza essere bloccati dalla paura”, ha scritto Conte.