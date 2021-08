Sky – Zapata ancora obiettivo Inter. Correa? Lotito spara alto: 37 milioni più bonus

Continua la ricerca di un altro attaccante in casa Inter dopo l'ormai imminente arrivo di Dzeko dalla Roma

Edin Dzeko sarà presto un nuovo giocatore dell'Inter. Ma non sarà l'unico arrivo dopo l'addio a Lukaku. Dumfries rimane un'opportunità, Nandez sembra un'opzione tramontata. Zapata rimane un obiettivo dell'Inter. L'Atalanta non è costretta a vendere, bottega cara e la squadra di Gasperini deve avere un'alternativa altrimenti non lo lascerà partire.