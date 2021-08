Correa, l’Inter studia l’offerta per convincere Lotito. Per Nandez Giulini chiede l’obbligo

L'Inter cerca un altro attaccante da aggiungere alla batteria di Simone Inzaghi dopo aver ingaggiato Dzeko

"Zapata è sempre il primo nella lista nella testa di Marotta e Ausilio. Le difficoltà per arrivare al colombiano sono molteplici ed ecco perché l'Inter sta andando con decisione sull'attaccante della Lazio Correa. L'argentino è il preferito di Simone Inzaghi: Lotito chiede 40 milioni di euro, ma un'offerta da 30 più bonus può far vacillare le convinzioni del presidente biancoceleste. Nandez è sempre un obiettivo dei nerazzurri, il presidente Giulini - considerando i soldi incassati dall'Inter per la cessione Lukaku - non apre al prestito oneroso con diritto di riscatto, vuole l'obbligo", sottolinea Repubblica.