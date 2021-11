Correa o Dzeko? Inzaghi scioglierà il dubbio solo alla fine. In difesa Ranocchia favorito

Il tecnico dell'Inter non ha ancora scelto chi farà coppia con Lautaro nel big match di domani sera a San Siro contro il Napoli

"Il dubbio sarà sciolto soltanto a poche ore dal via della gara, probabilmente non basterà neanche la rifinitura di oggi a schiarire totalmente le idee di Inzaghi: Correa e Dzeko sono ancora in corsa per un posto accanto a Lautaro nell’attacco nerazzurro che dovrà dare l’assalto alla miglior difesa del campionato. Missione non semplice, anche perché la condizione degli attaccanti interisti non è proprio al top. Lautaro non segna da un mese e mezzo - rigore col Sassuolo - e la troppa voglia a volte è cattiva compagna. Dzeko è stato la certezza dell’ultimo periodo, ma il problema muscolare che lo ha escluso dagli impegni della sua Bosnia non gli ha permesso di allenarsi al meglio durante la sosta e soltanto giovedì si è allenato col gruppo. Allora resta avanti Correa nel ballottaggio: l’ex Lazio, pupillo di Inzaghi, è stato decisivo nell’ultima sfida interna contro l’Udinese, con la seconda doppietta interista. E le sue caratteristiche potrebbero mettere in difficoltà la difesa muscolare del Napoli. Dietro, Ranocchia resta favorito per sostituire De Vrij, che anche ieri ha lavorato a parte con Sanchez. L’alternativa resta Bastoni centrale con Dimarco mezzo-sinistro, ma forse sarebbe un azzardo eccessivo", spiega La Gazzetta dello Sport.