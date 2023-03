Correa, futuro segnato: ha deluso l’Inter anche per i 31 mln spesi. Prestito all’estero?

L'Inter si rinnoverà al termine della stagione. Sono in tanti i giocatori che lasceranno il club nerazzurro, molti in discussione, ma per alcuni il destino è già deciso. Tra questi anche Correa; l'argentino tra infortuni e prestazioni deludenti non è riuscito a dare un contributo importante alla causa nerazzurra.

Correa è quindi in uscita, come probabilmente anche Brozovic e Dumfries. "Impresa complicatissima per l'argentino: il suo futuro in nerazzurro è segnato, ha deluso il club anche in ragione del tipo di investimento effettuato, ovvero 31 milioni. Ma sarà piazzato in prestito, presumibilmente all’estero", riporta La Gazzetta dello Sport.