Pedullà – Correa-Inter, ci siamo: documenti pronti in poche ore. Le vere cifre

Le ultimissime sulla trattativa tra i nerazzurri e la Lazio per il Tucu Correa: la chiusura è ormai a un passo

Queste le novità dal sito, alfredopedulla.com: “La definizione è ormai in vista. Al punto che si stanno preparando i documenti in modo da consentire a Correa di essere velocemente a Milano per mettersi a disposizione di Simone Inzaghi. L’Inter aggiungerà un milione di bonus ai 30 prestabiliti, la Lazio aveva chiesto qualcosa in più, ma alla fine è stato interesse di tutti arrivare fino in fondo. Totale 31, adesso chiudere di corsa e consegnare un rinforzo importante a Inzaghi. Correa era entrato in scena fin da venerdì scorso, nel bel mezzo dell’intrigo Thuram, ancora prima dell’infortunio. E da quell’incontro a sorpresa, siamo andati fino in fondo. Stiamo andando, questione di ore”, si legge.