GdS – Inter, ecco quanto vale il passaggio agli ottavi di CL. Con la Fiorentina c’è Correa

Anche secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Joaquin Correa potrebbe giocare dal 1' contro la Fiorentina. "Lautaro sicuro del posto; al suo fianco più Correa di Dzeko. È questo il "verdetto" della rifinitura di Appiano, prima della partenza in treno per Firenze", spiega la Rosea. Il bosniaco dà più garanzie ma Inzaghi deve anche guardare alle prossime gare, specialmente alla sfida col Plzen di mercoledì. Una sfida decisiva che 'sposta' 20 mln di euro: "In caso di vittoria con i boemi la qualificazione agli ottavi di Champions League sarebbe matematica e con questa arriverebbero anche 9,6 milioni dalla Uefa più l'aumento della fetta di market pool (600.000 euro) e un incasso presumibilmente da 7-8 milioni lordi per la gara casalinga all'inizio della fase ad eliminazione diretta".