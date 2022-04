Correa è il jolly di Inzaghi: col Verona dal 1′. Potrebbe permettere all’Inter…

Limitato dagli infortuni, adesso l'attaccante argentino potrebbe essere l'arma in più di Simone Inzaghi per il finale di stagione

È stato l'investimento più oneroso della scorsa estate e adesso dall'Inter si aspettano tanto da Joaquin Correa. Complice gli infortuni, l'attaccante argentino fin qui non ha inciso come sperava Inzaghi, ma adesso il Tucu può diventare un'arma potente a disposizione del tecnico. "Correa è il jolly di Inzaghi. Troppo spesso fuori dal mazzo, ora è l’uomo che l’allenatore reputa decisivo. Giocherà lui e non Sanchez, sabato contro il Verona, al posto di Lautaro. Ma al netto della situazione singola, il Tucu è l’uomo che ha nei piedi e nella testa il colpo risolutivo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.