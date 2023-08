Correa in vendita, ma l’Inter non trova acquirenti. Via il Tucu, Balogun più un profilo esperto

La priorità in casa Inter è sistemare il reparto offensivo. Inzaghi aspetta un attaccante, ma se si riuscisse a piazzare Correa gli arrivi in casa nerazzurra potrebbero essere addirittura due, accontentando sia il tecnico che la dirigenza.

"Correa sceso dal piedistallo, è in vendita, anche se non si vedono ancora acquirenti: se si trovasse una exit strategy per il Tucu, sarebbe più facile arruolare alla causa Balogun, per poi cercare un 9 più tradizionale come quarta punta. Anche da questo particolare snodo dipenderanno le prossime mosse nerazzurre in questa sessione, complicata inevitabilmente dalla giravolta compiuta da Lukaku", sottolinea La Gazzetta dello Sport.