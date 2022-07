Correa: “Inter club molto importante, abbiamo la responsabilità di vincere”

Le parole del Tucu dopo la gara col Lens: "Sicuramente non abbiamo fatto la nostra miglior partita, però questo è il momento per allenarci e farci trovare pronti"

Intervenuto ai microfoni di BeIN Sports dopo la sconfitta contro il Lens, Joaquin Correa, attaccante dell'Inter, ha parlato così della gara: "Sicuramente non abbiamo fatto la nostra miglior partita, però questo è il momento per allenarci e farci trovare pronti, c'è tempo per migliorare. L’Inter è un club molto importante, abbiamo una responsabilità enorme ovvero vincere anche quest’anno. Andiamo passo a passo e usiamo il tempo per migliorare".