Inter, Correa è il preferito di Inzaghi: Lotito spara alto, ma c’è una speranza

L'attaccante argentino vuole lasciare la Lazio e riunirsi con il suo ex tecnico: i nerazzurri ci pensano, il punto

Nella lista degli attaccanti valutati dall'Inter c'è anche il nome di Joaquin Correa: l'argentino ha manifestato la volontà di lasciare la Lazio e si riunirebbe volentieri con Simone Inzaghi, l'allenatore che più ha saputo valorizzarlo. Per il tecnico nerazzurro il Tucu rimane la prima scelta, ma trattare con Lotito non sarà facile. Anche se, come scrive il Corriere dello Sport, l'affare è tutt'altro che impossibile: "In cima alle preferenze di Inzaghi c'è Correa: alla luce dei problemi fisici di Sanchez e della possibilità di utilizzare anche Lautaro come centravanti, il tecnico interista ritiene più utile una seconda punta, abile nel saltare l'uomo e fornire assist".