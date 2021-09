Correa: “L’Inter un sogno: con Lautaro ci troviamo alla grande. Inzaghi…”

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset prima di Inter-Bologna, Joaquin Correa ha parlato così della possibilità che possa giocare titolare

"Sarò pronto come sempre. Giocare a San Siro è stato bellissimo, mi ha sempre fatto impazzire come stadio e adesso posso giocarci qui. Ora voglio giocare, fare bene e fare contenti tutti. Dobbiamo impegnarci col Bologna, se molliamo un centimetro te lo fanno pagare ma noi saremo al 100% per prenderci i tre punti".