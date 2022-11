Tegola Correa, niente Mondiale: la verità sull’infortunio tra ginocchio e tendine

La verità sul problema fisico che costringerà il Tucu Correa a saltare il Mondiale in Qatar con la sua Argentina

Alessandro Cosattini

La verità sul problema fisico che costringerà il Tucu Correa a saltare il Mondiale in Qatar con la sua Argentina. La notizia del forfait è di ieri, il ct Scaloni lo ha escluso dai convocati e sostituito per infortunio. Ecco quanto evidenziato oggi dal Corriere dello Sport sulle condizioni del Tucu, con l’Inter che ora aspetta il suo ritorno in Italia.

La verità sull'infortunio di Correa — “È già finito il Mondiale di Nicolas Gonzalez e di Joaquin Correa. Ieri, una dopo l’altra, la notizia del taglio ufficiale dei due attaccanti argentini di Fiorentina e Inter. Il ct Lionel Scaloni aveva parlato di possibili cambi subito dopo l'amichevole con gli Emirati Arabi Uniti a causa delle non buone condizioni fisiche di alcuni giocatori. Ieri si è saputo a chi si riferiva. Per il viola si tratta di una lesione muscolare “evidenziata dopo l’allenamento”, che segue il tormentatissimo inizio di stagione a Firenze (appena 6 presenze in A, era fermo dal 22 ottobre); per il “Tucu”, che aveva pure segnato uno dei cinque gol argentini nel test, è un problema al ginocchio sinistro. Il guaio sarebbe legato al risentimento tendineo all’articolazione che Correa aveva accusato durante la sfida con il Barcellona e che l’aveva costretto a saltare la successiva gara con il Sassuolo e pure il ritorno con i catalani. Da allora, nonostante il rientro in campo, il dolore ogni tanto era rispuntato. Ieri il Tucu si è limitato a lavorare in palestra, nella serata la decisione dello staff tecnico dell’Albiceleste.

A due giocatori Scaloni avrebbe chiesto di rimanere comunque nel gruppo in Qatar al fianco dei compagni. Rimangono sotto osservazione anche altri giocatori convocati in non perfette condizioni: Dybala, in crescita dopo il rientro in campionato con la Roma, Romero e Marcos Acuña”, si legge.