Correa vuole solo l’Inter: no all’Everton, ma la richiesta di Lotito non cambia

L'attaccante argentino ha ribadito la sua volontà di lasciare la Lazio e approdare a Milano: dirigenza nerazzurra al lavoro

"Una decisione l'ha presa anche Correa, che vorrebbe ricongiungersi con Inzaghi alla Pinetina. Tanto che, nonostante il corteggiamento dell'Everton di Benitez, ha già messo in chiaro di voler aspettare le evoluzioni nerazzurre. Ieri, in conferenza stampa, Sarri ha ammesso la situazione particolare che si è creata attorno all'argentino. Il vero ostacolo è Lotito, fermo su una richiesta che, conteggiando pure i bonus, raggiunte i 40 milioni. Evidentemente è una cifra non compatibile con i margini di manovra di Marotta e Ausilio. Da capire, peraltro, se il presidente biancoceleste concederà uno sconto, ora che ha sbloccato il mercato. E il ricordo di come si è consumata la separazione da Inzaghi è ancora molto vivo nella sua testa...".