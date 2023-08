Gds – Correa vuole restare, ma l’Inter è pronta a cederlo. La speranza del club

La volontà è chiara, Joaquin Correa vuole rimanere all'Inter. L'argentino, al momento, non ha nessuna intenzione di lasciare Milano nonostante il club nerazzurro voglia cederlo. "Una sua cessione consentirebbe di puntare su due ingaggi e non su uno solo, con un conseguente allargamento di possibilità in questa delicata fase di mercato. Ma, al momento, un futuro lontano dall’Inter non è semplice da immaginarCon un solo posto da riempire, l’Inter sta stringendo la cerchia dei candidati per il ruolo di prima punta di peso, con le piste Taremi e Arnautovic che si stanno scaldando ora dopo ora", sottolinea la Gazzetta dello Sport.