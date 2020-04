CorSera – Fase due il 4 maggio? Parrucchieri, c’è un’idea. Lunga per palestre e discoteche

Il decreto del presidente del Consiglio ha prolungato la chiusura delle attività, tranne quelle necessarie, fino al 13 aprile. Dal 14, alcune attività potrebbero iniziare a riaprire. Si parla di alcune imprese di supporto alla filiera alimentare e farmaceutica, alcune aziende meccaniche, ma anche qualche negozio che vende prodotti per il tempo libero oppure forniture per gli uffici.

Ma la vera ripartenza, scrive oggi il Corriere della Sera, potrebbe iniziare il 4 maggio, giorno dell’inizio della vera fase 2.

Quali attività quotidiane potremo tornare a fare con relativa libertà, al netto delle cautele che saremo costretti a mantenere per lungo tempo?

Il Corriere della Sera le mette in fila.

Parchi, negozi e strade



Non sarà comunque consentito stare in gruppo per strada oppure nei parchi, gli ingressi nei negozi saranno scaglionati, all’esterno da esercizi commerciali e uffici sarà ancora necessario fare la fila ad almeno un metro dagli altri. Niente eventi pubblici, feste nei locali chiusi o all’aperto, manifestazioni. E nella prima fase, niente bar e ristoranti.

Parrucchieri