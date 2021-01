Corsera – Inter deludente e scolastica. Hakimi involuto. Non sono più giustificabili…

A Udine l’Inter non è riuscita ad approfittare dello scivolone casalingo del Milan. I nerazzurri, involuti rispetto alla gara contro la Juve, sono stati fermati dalla squadra di Gotti che si è difesa con ordine. Il giorno dopo il Corriere della Sera analizza così la gara dei nerazzurri. “In campo l’Inter è stata scolastica, non presuntuosa né aggressiva. L’Udinese ha fatto la sua partita, ritirata nella metà campo ha chiuso gli spazi, tagliato i rifornimenti, rischiato grosso solo su una palla regalata da Becao a Lautaro, murato da Musso“.

“Pesante la manovra nerazzurra, involuto Hakimi, neutralizzato Lukaku, sciupone Lautaro, paralizzato il centrocampo con Vidal e Brozovic incapaci di scalfire il muro eretto dal tecnico Gotti. L’Udinese non ha mai tirato in porta, ha giocato per il punto e l’ha ottenuto. L’Inter di contro è stata deludente. Per la prima volta in campionato non ha segnato e per il quarto turno di fila la coppia Lukaku-Lautaro è rimasta all’asciutto. L’Inter a Udine la partita l’ha lasciata scivolare, senza aggredirla e, contro una squadra con cui avevano vinto le prime cinque, è un passo indietro. Altri punti buttati in trasferta (solo 2 nelle ultime tre): chi corre per lo scudetto non può né deve accontentarsi, certi passaggi a vuoto non sono più giustificabili”.

(Corriere della Sera)