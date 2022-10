CorSera – Inter, manovre di vendita: cifre e tempi. Dal club fanno sapere…

Qualcosa si muove. La voce circola, ormai da settimane, e sotto traccia il lavoro procede. L'Inter rischia concretamente di cambiare gestione, seppur non in tempi brevi.

Il Corriere della Sera di oggi, infatti, prova a fare il punto della situazione. Si legge: "Si intensificano le grandi manovre attorno all’Inter, per una vendita che non si annuncia a buon mercato. E nemmeno a breve termine, dato che si parte da una valutazione attorno a 1,2 miliardi di euro e l’orizzonte temporale di Suning, scandito dal prestito ottenuto dal fondo Oaktree, può arrivare fino a giugno 2024. In questa settimana — come rivela il Financial Times — è prevista un’accelerazione da parte delle banche d’affari incaricate a trovare compratori. Fonti vicine alla proprietà nerazzurra ribadiscono che la ricerca c’è, però è legata (da tempo e finora senza risultati apprezzabili) all’ingresso di un partner di minoranza in grado di supportare la crescita del club".