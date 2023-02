Inter, Corsera: “Lukaku-Barella? Oggi confronto: possibile multa per entrambi”

«Brutta scena, che non deve accadere e non deve ripetersi. Ma tutto è rientrato» ha chiosato Inzaghi. Il caso però verrà preso in esame oggi ad Appiano: è possibile una multa per i due giocatori. Ma è chiaro che se Lukaku ha reagito in modo scomposto, Barella non può continuare a rimproverare i compagni in modo così vistoso, sbracciando, scuotendo la testa, urlando".