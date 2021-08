CorSera – Oriali si libera e torna in Nazionale. Nel contratto con l’Inter…

L'aggiornamento sul futuro dell'ormai ex dirigente nerazzurro pronto a liberarsi anche del contratto con il club

L'ennesima avventura con l'Inter non si è conclusa nel migliore dei modi, ma Lele Oriali guarda avanti. Il Piper è già pronto a tornare ad indossare il tricolore sul petto. Spiega il Corriere della Sera di oggi: "Si sblocca la complicata situazione di Oriali che tornerà subito in Nazionale. Mancini lo vuole e il d.t. dell’Inter, sollevato dall’incarico, ha dimostrato che nel suo contratto con i nerazzurri esiste una clausola liberatoria per rinnovare con l’Italia. Il nuovo accordo (dall’1 settembre) sarà sottoscritto oggi e dovrebbe essere valido sino al Mondiale in Qatar".