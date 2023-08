CorSera – Pavard, accordo Inter-Bayern non in discussione. E sale la tentazione….

L’Inter dovrà aspettare ancora qualche ora prima di accogliere Pavard a Milano per le visite mediche e la firma

L’Inter dovrà aspettare ancora qualche ora prima di accogliere Pavard a Milano per le visite mediche e la firma. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’accordo con i bavaresi non è in discussione, ma il nodo è rappresentato dalla necessità dei tedeschi di trovare un sostituto.