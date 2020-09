CorSera senza dubbi: “Skriniar va al Tottenham, ecco la cifra finale. E quei soldi su…”

Milan Skriniar è il grande punto di domanda dell’Inter per questo finale di mercato. Il centrale slovacco è pallino di Jose Mourinho, che sta spingendo fortissimo per portarlo al Tottenham. Secondo il Corriere della Sera, la rincorsa dello Special One si chiuderà in modo positivo.

“Lì in mezzo manca un giocatore come Kanté per poter fare il salto. L’imminente cessione di Skriniar al Tottenham per 45 milioni potrebbe aprire la strada per il centrocampista francese del Chelsea, anche se servono ulteriori cessioni, e pure per Smalling come elemento nuovo per la difesa”, sentenzia il quotidiano.

Un doppio colpo, quello formato dalla coppia Kante-Smalling, che completerebbe alla grande la rosa a disposizione di Antonio Conte. Ma tutto dipenderà dalle uscite. A partire da quella, eventuale, di Skriniar.