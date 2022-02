Corsera: “Spalletti-Inter? Luciano si sentì tradito da Zhang perché…”

Non è mai una partita qualunque per Spalletti. L'Inter gli deve molto, fu Don Luciano a ridonarle la Champions

"Con l'Inter nessuna rivincita". Queste le parole di Luciano Spalletti, ex tecnico nerazzurro oggi al Napoli, che stasera si troverà di nuovo di fronte la compagine nerazzurra, riportata proprio da lui nell'élite del calcio europeo. Secondo il Corriere dello Sport, però, un piccolo dente avvelenato, l'allenatore di Certaldo ce l'ha ancora: "Non è mai una partita qualunque per Spalletti. L'Inter gli deve molto, fu Don Luciano a ridonarle la Champions. Il divorzio però non è mai stato digerito dall'allenatore, rimasto due anni a libro paga di Zhang, da cui si sentì tradito", si legge.