Corsport: “Lautaro via? Idea Inter: Dzeko più un giovane già affermato”

Secondo il quotidiano, l'argentino può partire per questioni di bilancio: questo il piano dell'Inter per sostituirlo

Il rinnovo di contratto ormai pronto ad essere annunciato non sembra essere comunque una certezza in merito alla permanenza all'Inter di Lautaro Martinez. Almeno non per il Corriere dello Sport, che spiega come il Toro sia il maggiore indiziato per lasciare il club nerazzurro in caso di cessione illustre per ragioni di bilancio: "L'idea del club è quella di perfezionare il rinnovo di Lautaro Martinez appena sarà possibile. L'approdo nella scuderia di Camano però non va sottovalutato. Non tanto perché il Toro intenda andarsene (sennò non rinnoverebbe), ma perché Camano ha ottime entrate in Spagna.