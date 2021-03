CorSport sicuro: “Se l’Inter vincerà lo scudetto, al timone del club ci sarà…”

La certezza del Corriere dello Sport, che spiega come siano possibili solo due azioni riguardo alla cessione dell'Inter

Continua l'incertezza in merito al futuro societario dell'Inter, con diverse piste che si sono aperte nelle ultime settimane. Ma il Corriere dello Sport è categorico in merito e, con sicurezza, indica il nome di chi sarà al comando del club in caso di vittoria dello scudetto: "Le strade sono due: la vendita della maggioranza o un prestito “mascherato” dalla cessione di azioni. Di certo però se a maggio l’Inter vincerà lo scudetto, al timone ci sarà Steven Zhang. Su ciò che succederà nei mesi successivi, invece, i dubbi sono assai maggiori e la sensazione è che Suning dovrà cedere il controllo".