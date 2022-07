Corsport: “Skriniar-Psg, è ancora lunga. Ieri Milan ha parlato con Marotta e…”

A differenza di quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, secondo il Corriere dello Sport non sarà sufficiente l'incontro tra Inter e Psg delle prossime ore per decidere il futuro di Milan Skriniar. E il quotidiano romano spiega il perché: "La trattativa non è semplice da concludere. O almeno così sostengono entrambe le parti. Motivo? La distanza economica che le separa sulla valutazione del cartellino dello slovacco, da sabato sera tornato alla Pinetina: il centrale ha dormito nella sua camera, ha parlato con l’ad Marotta e ieri si è sottoposto a una seduta di fisioterapia (e cyclette) per risolvere il problema alla coscia accusato in nazionale a inizio giugno.