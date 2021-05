Corsport: “Taglio stipendi? Inter, umore nerissimo. E ci sarà un no secco”

Grandi sorrisi e festa prima e dopo la partita ieri per l'Inter, ma secondo il Corriere dello Sport l'umore della squadra sarebbe tutt'altro che positivo

Grandi sorrisi e festa prima e dopo la partita ieri per l'Inter, ma secondo il Corriere dello Sport l'umore della squadra sarebbe tutt'altro che positivo. Il quotidiano si sofferma infatti sulla richiesta della società, anticipata ieri da Beppe Marotta , di chiedere ai giocatori un sacrificio a livello di stipendio. Che però, sarebbe stata accolta male dalla squadra: "Zhang non troverà un bel clima perché venerdì lo spogliatoio ha accolto l'indiscrezione con umore nerissimo. I calciatori non hanno nessuna voglia di perdere soldi proprio nella stagione in cui hanno vinto lo scudetto. La sensazione è che ci sarà un no secco a una decurtazione di una mensilità.

Ma che magari ci potrà essere una trattativa per spostare il pagamento di uno o due stipendi alla prossima stagione o a quella successiva. Non perdere un euro per i giocatori vuol dire anche riscuotere i bonus previsti nei singoli contratti per la conquista del tricolore (un premio collettivo non è stato concordato) e così si spiega il fatto che il “taglio” sui bonus preannunciato davanti a oltre 30 dipendenti giovedì da Zhang, ieri è stato... addolcito dall'esperto dirigente ex Juventus. Le difficoltà della proprietà cinese, che non ha più intenzione di investire, sono evidenti. L'Inter, secondo Suning, deve camminare con le sue gambe, tagliando i costi, riducendo il monte ingaggi e vendendo almeno un big", si legge.