Costa: “Stadi al 100% entro fine marzo. La gente vuole tornare”

Il messaggio del Sottosegretario alla Salute a proposito della riapertura totale degli stadi

"Stadio tutto esaurito al 'Barbera' per Italia-Macedonia (primo spareggio per i Mondiali in programma il 24 marzo a Palermo, ndr)? Non mi sento di escludere questa possibilità - ha aggiunto Costa - In tempo per i due appuntamenti della Nazionale credo si possa avere lo stadio pieno così da far sentire l'apporto dei tifosi: è un obiettivo raggiungibile. Il calcio ha patito molto la pandemia in quanto comparto economico. Riavere gli stadi pieni è un sostegno fondamentale. A marzo ci sarà il ritorno al 75% e da lì a breve arriverà il 100%".