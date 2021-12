Cottarelli: “InterSpac? Probabilità bassa, ma ancora esiste. Non necessariamente…”

Le parole di uno dei responsabili del progetto lanciato per prelevare alcune quote dell'Inter

Gianluca Vialli potrebbe prelevare presto la Sampdoria attraverso una forma di azionariato diffuso. Un'idea simile per certi versi a quella a cui ancora sta lavorando Carlo Cottarelli per entrare nell'Inter. Ne ha parlato lo stesso economista ai microfoni de Il Giornale: "Mi fa piacere se fanno una cosa del genere, è un’ottima idea. Il modello è simile, differisce soltanto in termini di numero di persone che si vogliono raggiungere. Un conto è raggiungere 1000 persone un altro raggiungerne 100.000 e puntare così a un vero azionariato popolare. Sarebbe certamente un importante esempio per tutti. Ho sempre detto che è una cosa molto difficile da realizzare ma vale la pena provarci. Vialli si è quotato in Borsa? Bisogna vedere come viene effettuata l’operazione. La nostra idea di azionariato popolare coinvolge un numero molto ampio di tifosi, bisogna invece vedere le modalità con cui verrebbe realizzata questa operazione da parte di Vialli".