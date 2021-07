Cottarelli: “100mila risposte al sondaggio, che segnale! InterSpac va avanti”

Il fondatore del progetto di azionariato popolare torna a parlare del sondaggio e non solo

InterSpac sta prendendo sempre più forma e Carlo Cottarelli , fondatore del progetto, ha svelato oggi alcuni numeri dei partecipanti al sondaggio e non solo. Questo il comunicato ufficiale diramato in giornata da InterSpac , a quasi un mese dall'inizio del questionario.

“Siamo stati informati dalla società IQUII, che fornirà dati più precisi e completi fra qualche giorno, che circa centomila persone – quasi tutti interisti – hanno risposto al questionario sull’azionariato popolare. Siamo molto contenti di questo risultato”. Così Carlo Cottarelli , presidente Interspac, annuncia i risultati del sondaggio che dal 25 giugno al 18 luglio ha raccolto su interspac.eu l’interesse dei tifosi a partecipare al progetto di azionariato popolare per l’Inter.

“Centomila tifosi hanno risposto al sondaggio sulla possibilità di diventare proprietari della squadra per cui tifano. È un grande segnale. Certo, lo stadio di San Siro non basterà per l’assemblea dei soci! Vista questa straordinaria risposta il progetto va avanti” prosegue Cottarelli.