Cottarelli: “Interspac? Sondaggio fino al 15 luglio. Già avvertito Suning”

Carlo Cottarelli , economista, tifoso dell'Inter e presidente di Interspac, Srl che vuole introdurre la modalità di azionariato popolare all'interno della società nerazzurra, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Noi faremo partire questo sondaggio venerdì che non si rivolge solo ai tifosi dell'Inter, ma a tutti quelli di Serie A e B: è importante che tutti partecipino, dà un segnale forte vedere se c'è interesse in questa cosa.

Il Bayern Monaco è l'esempio: l'idea è molto romantica, ma c'è una base di sostenibilità che è importante. Quando i tifosi sono proprietari, si crea un legame tra loro e la società molto più forte, più gente va allo stadio o compra le magliette ad esempio: anche in termini di pubblicità è una cosa importante. Alcune società tedesche dimostrano che questo può funzionare.

Noi faremo partire questo questionario che resterà in piedi fino al 15 luglio: poi ci vorrà qualche giorno per elaborarlo e i risultati poi saranno pubblici. C'è anche un aspetto finanziario: sono finanziamenti che non costano niente rispetto ai debiti cui si pagano tassi di interesse enormi: sono decine di milioni di euro risparmiati ogni anno. Questo deve essere considerato, un modello del genere è più sostenibile. Noi abbiamo ovviamente informato la società".