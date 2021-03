Covid, Ravezzani: “Caos Ats, Inter svantaggiata. E’ molto peggio infatti…”

Non che servisse una conferma, visto che è palese come l'Inter abbia subito la situazione negativa e non abbia beneficiato di alcun vantaggio

Redazione1908

La decisione dell'Ats di Milano di bloccare gli allenamenti dell'Inter, impedendo la partita contro il Sassuolo, ha svantaggiato l'Inter. Ne è convinto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia. Non che servisse una conferma, visto che è palese come l'Inter abbia subito la situazione negativa e non abbia beneficiato di alcun vantaggio sportivo nel dover sospendere gli allenamenti, non giocare contro un Sassuolo stanco e nel dover lasciar partire i nazionali a rischio. Ma anche l'evidenza, al tempo dei social, sembra non così scontata.

Ravezzani sottolinea questi dati di fatto in un tweet: "Secondo me l’Inter non c’entra nulla e penso addirittura sia svantaggiata. Il Sassuolo aveva giocato 2 giorni prima. Senza Handa e De Vrij si può vincere tranquillamente. Peggio mi pare il blocco degli allenamenti e poi 3 gare in una settimana. Ma sono opinioni", ha risposto Ravezzani ad alcuni tweet di Massimiliano Nerozzi del Corriere della Sera.